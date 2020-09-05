Şenol Güneş ve Ozan Kabak'tan kritik açıklamalar! Sırbistan maçında...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Kabak ile birlikte UEFA uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynanacak olan kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası gözler Sırbistan ile oynanacak maça çevrildi. Kritik mücadele öncesi Şenol Güneş ve Ozan Kabak ortak basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Tüm insanların sağlığı maçtan daha önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyaya sağlık ve mutluluk diliyorum."

"A Milli Takıma çağrılan her oyuncu, direkt oyuncudur. Kendilerini öyle görmeliler. Daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Yarın kazanmak isteyeceğiz. Oyuncularımızın son durumunu göreceğiz. Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz. 4 maçımız daha kalıyor. İlk maçı da kazanmak için çıktık ama kaybettik. Burada da iyi performanslar görmek istiyorum. İnşallah bunların hepsini görürüz."

"Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğrularımız daha azdı. 10 aydan sonra ilk müsabakayı yaptık. Takım oyunu, fizik, teknik, taktik olarak iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncuları ve eksiklerimizi görmüş olduk."

"Macaristan maçı oyun ve sonuç olarak kötü izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız ve takımımız bu değil. Bu dalgalanmayı geçirdik. Oyuna kötü başladık. Rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Oyun olarak da sahaya hakimdi. Biz fazla pozisyona girmeden rakip girdi."

"KADRODA DEĞİŞİKLİK OLACAK"



Şenol Güneş gelecek maç farklı bir kadro ile çıkılacağını belirterek, "Yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir yola çıkıyoruz. Başlangıç olarak ligler başlayıp milli maçları oynadığımız dönemin tersine geçtik. Ligler geç bittiği için tekrar başlamadan milli maçlar başladı. Kulüplerden oyuncu alıyoruz. Orada bir sıkıntı oldu. Değişik bir kadro çıkaracağız. Sakatlıktan dönen oyuncularımız oldu çünkü. Yorgun olan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONANIN ERTELENMESİ BİZİM İÇİN OLUMLU OLDU"

Sırbistan maçı ve gelecek hakkında açıklamalar yapan genç futbolcu Ozan Kabak: "Sırbistan önemli bir futbol ekolü. İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Uluslar Ligi resmi bir turnuva. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na daha hazır çıkmamızı sağlayacak bu maçlar. Şampiyonanın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan arkadaşlarımız vardı. Onlar da seneye bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

DİĞER