04 Eylül 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 1-0 Andorra U21 l MAÇ SONUCU

Milliler tek golle kazandı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Avrupa Şampiyonası eleme turunda , U21 takımını 1-0 mağlup etti.

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