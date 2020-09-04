04 Eylül 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Mert Hakan Yandaş A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

Yıldız isim A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

, Macaristan maçında sakatlanan Fenerbahçeli yıldız 'ın aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

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