Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, ilk olarak Macaristan ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve A Milli Takım aday kadrosu da yer alıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta yarışacak millilerimizin aday kadrosu da geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDAN MI YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Macaristan'ı ağırlayacak Ay Yıldızlı ekibimizin maçı Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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