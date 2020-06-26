26 Haziran 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Millilerimiz ilk maçını 3 Eylül'de 'la oynayacak.

A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Milli takım ilk karşılaşmasında 3 Eylül'de 'ı ağırlayacak.

İşte Milli Takımımızın fikstürü:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye

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