21 Haziran 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş rakip hocalarla son kez görüştü

Şenol Güneş son kez görüştü!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'deki rakiplerimizin teknik direktörleriyle, oluşturulan sohbet grubunda son kez biraraya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü katıldı.

Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, 'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.

Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.

Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye'nin EURO 2020 maç takvimi açıklandı Türkiye'nin EURO 2020 maç takvimi açıklandı
Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu! Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu!
Başkan Erdoğan: Transfer var mı Çağlar? Başkan Erdoğan: Transfer var mı Çağlar?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör