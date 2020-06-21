A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş rakip hocalarla son kez görüştü
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerimizin teknik direktörleriyle, oluşturulan sohbet grubunda son kez biraraya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı.
Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.
Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.
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