17 Haziran 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye'nin EURO 2020 maç takvimi açıklandı

Türkiye'nin EURO 2020 maç takvimi açıklandı
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2020

Corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenen 'nin yeni maç takvimi belli oldu. 'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 için belirlenen yeni takvim resmen ilan edildi.

yönetiminde finallerine gitmeye hak kazanan A , gelecek sene , Galler ve ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. 'nın 2021 yılı için belirlediği yeni maç takvimimiz netleşti.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ

2021: İtalya - (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

Türkiye A Milli Takımı bu sene planlandığı gibi 2021 yılında da İtalya ile turnuvanın açılış maçını oynayacak. Roma'da sahne alacağı duyurulan İtalya - Türkiye açılış maçı 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. A Milli Takım'ın, Galler ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmalar ise Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu! Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu!
Başkan Erdoğan: Transfer var mı Çağlar? Başkan Erdoğan: Transfer var mı Çağlar?
Başkan Erdoğan gençlere hitap etti! Başkan Erdoğan gençlere hitap etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör