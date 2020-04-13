13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'nun transferine Gattuso engel oldu!

Hakan'ın transferine engel oldu! Gattuso...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli oyuncumuz için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Bundesliga'ya dönecekti fakat transfere Gattuso izin vermedi. İşte detaylar...

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.

GATTUSO ENGELİ

Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.

Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında Galatasaray ile de anılıyordu.

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