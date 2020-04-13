Hakan Çalhanoğlu'nun transferine Gattuso engel oldu!
İtalyan devi Milan'da forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Bundesliga'ya dönecekti fakat transfere Gattuso izin vermedi. İşte detaylar...
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.
GATTUSO ENGELİ
Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.
Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında Galatasaray ile de anılıyordu.
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