09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bundesliga işte bu kurallarla oynanacak!

Maçlar bu kurallarla oynanacak! Almanya'da...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen , mayıs ayında yeniden başlamaya hazırlanıyor. Maçlar başlamadan önce ligde radikal kararlar alındı ve karşılaşmalar belirli kurallar çerçevesinde oynanacak.

Koronavirüs'e karşı mücadele veren ülkeler arasında olan Almanya, Bundesliga'nın 'ta başlaması için düğmeye bastı. İdmanlara çıkan Alman takımları, önemli gelişme yaşanmazsa 15 Mayıs'ta sahada olacak. Ancak yeni kurallar devreye girecek.

Maçlar oynanırken, saha içinde ve etrafında mümkün olduğu kadar az sayıda insan yer alacak. Kulübelerde 8'er, stat içinde ise en fazla 240 kişi görev yapacak. Normalde kulübede doktor, masör ve yardımcı antrenörlerle birlikte 12-13 kişi bulunuyor. Bu konuda da farklı bir çözüm düşünülüyor. Almanya'nın uygulayacağı bu yöntem, liglerin başlaması için tarih belirlemeyen ülkelere örnek oluşturması için önem taşıyor.

Bundesliga'da maçlar mayısta yeniden başlayabilir

İŞTE O KURALLAR

*Sosyal mesafe kuralı idmanlarda olduğu gibi maçlarda da uygulanacak. Saha içi ve dışında görev yapanların sayısı 240 kişiyi geçmeyecek.

*Her iki takımın yedek kulübesinde sadece 8'er kişi olacak ve bu kişiler aralıklı olarak oturacak

*Karşılaşmayı yayınlayacak kuruluşun görevlilerinin sayısı 36 ile sınırlandırılacak.

*Maçı takip edecek gazetecilerin sayısı 126'dan fazla olamayacak.

*Top toplayıcı çocukların da sayısında indirime gidildi. Eskiden 12 kişi görev yaparken yeni kurallarla bu rakam 4 olacak.

*Stat çevresinde yiyecek ve içecek satan tezgahlara yer verilmeyecek.

*Güvenlik görevlilerinin sayısı 50 olacak.

*Maçla direkt ilgisi olmayan kulüp çalışanları ve VIP konuklara statta yer yok.

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