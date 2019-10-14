14 Ekim 2019, Pazartesi
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2019'DA 10. MAÇ
Ay yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak. Milliler bunların 9'unu kazanırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 19 gol atıp, 3 gol yedi. İşte millilerin 2019 yılı karnesi:
Arnavutluk 2-0 (D)
Moldova 4-0
Yunanistan 2-1
Özbekistan 2-0
Fransa 2-0
İzlanda 1-2 (D)
Andorra 1-0
Moldova 4-0 (D)
Arnavutluk 1-0
GÜNES İLE 60. RANDEVU
Ay yıldızlıların başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, Fransa karşılaşmasıyla 60. maçına çıkacak. Güneş yönetiminde milliler; 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.
Milliler 576. sınavına çıkıyor
Giriş Tarihi: 14.10.2019
A Millilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220’sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
A Milli Takım'ımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu mücadelesinde zorlu Fransa deplasmanına çıkıyor. Kırmızı beyazlılar bugüne kadar oynadıkları 575 maçın 220'sinden galip ayrılırken 22 kez rakibine boyun eğdi, 133 mücadele ise berabere tamamlandı.
2019'DA 10. MAÇ
Ay yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak. Milliler bunların 9'unu kazanırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 19 gol atıp, 3 gol yedi. İşte millilerin 2019 yılı karnesi:
Arnavutluk 2-0 (D)
Moldova 4-0
Yunanistan 2-1
Özbekistan 2-0
Fransa 2-0
İzlanda 1-2 (D)
Andorra 1-0
Moldova 4-0 (D)
Arnavutluk 1-0
GÜNES İLE 60. RANDEVU
Ay yıldızlıların başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, Fransa karşılaşmasıyla 60. maçına çıkacak. Güneş yönetiminde milliler; 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.
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