13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

İrfan Can Kahveci'den Fransız gazetecinin provokatif 'savaş' sorusuna güzel cevap!

İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.10.2019

A Mili Takım'ımızın 'yla deplasmanda oynayacağı zorlu maç öncesinde teknik direktör ile birlikte basın toplantısına çıkan , bir Fransız gazetecinin provokatif sorusuna yerinde ve güzel bir cevap verdi.

A Teknik Direktörü ve yıldız oyuncu , Euro 2020 elemeleri G Hrubu'nda 'yla deplasmanda oynayacağımız karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın zor geçeceğini ama sahaya kazanmak için çıkacağını belirten İrfan Can, "Bu güne kadar grupta oynadığımız oyunla kalitemizi gösterdik. Yarın da sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı. Milli takımdan kulüp takımlarına döndüklerinde akıllarının bir köşesinde her zaman milli takımın olduğunu da belirten başarılı oyuncu, 'e döndüğünde de milli takımı düşündüğünü söyledi ve "Kulüp takımına döndüğümüzde de milli takımı özlüyoruz, buradaki arkadaşlık hep aklımızda. Hep Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyoruz" dedi.

Basın toplantısında bir Fransız gazetecinin "Bir savaş var ve siz de Arnavutluk maçında asker selamı verdiniz. Bu selamla ne mesaj vermek istediniz?" şeklindeki provokatif sorusuna ise İrfan Can "Biz savaşta değiliz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada askerlerimiz ve tabii ki ülkemizi destekliyoruz bu konuda. İnşallah sağ salim dönecekler" şeklinde güzel bir cevap verdi.

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