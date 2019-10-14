15 Ekim 2019, Salı
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EURO 2020 H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Merih Demiral: "Ne Mutlu Türküm Diyene!"
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Fransa beraberliği sonrası A Milli Takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, Fransa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
EURO 2020 H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Stade De France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.
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