15 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Merih Demiral: "Ne Mutlu Türküm Diyene!"

Ne Mutlu Türküm Diyene!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 15.10.2019

beraberliği sonrası A defans oyuncusu Merih Demiral, Fransa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 H Grubu'nda ile 1-1 berabere kalan A başarılı stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Stade De France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne ! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.

Merih Demiral'dan maça damga vuran hareket!

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