13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'da Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı

Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkartıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda pazartesi günü ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 14 Ekim Pazartesi deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi.

Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

MİLLİLER 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş'in planı hazır! Milliler Fransa'yı böyle yıkacak Şenol Güneş'in planı hazır! Milliler Fransa'yı böyle yıkacak
UEFA'dan skandal Türkiye kararı! UEFA'dan skandal Türkiye kararı!
Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör