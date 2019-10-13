Milli Takım'da Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda pazartesi günü Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 14 Ekim Pazartesi Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi.
MİLLİLER 3 EKSİKLE ÇALIŞTI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
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