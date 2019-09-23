23 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü 'da 'la yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.

Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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