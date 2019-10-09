09 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun'dan Şenol Güneş'e gol sözü

Cenk Tosun'dan Şenol Güneş'e gol sözü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Everton'da forma şansı bulamasa da milli takımın güvenilir isimlerinden olan 'a 'ten moral konuşması geldi.

Güneş'in "Kendini bulduğun yerdesin sana güveniyorum" dedi, da hocasına gol sözü verdi. Güneş'in, ile Cenk'i birlikte oynatması bekleniyor.

ÜMİT MİLLİLER AVUSTURYA'DA

Ümit Milli Takım, cuma günü deplasmanda ile yapacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. Vedat İnceefe yönetiminde Riva'da yoğun yağış altında çalışan milliler, dün Viyana'ya uçtu. Ritzing kentinde Sonnensee Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak.

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