Cenk Tosun'dan Şenol Güneş'e gol sözü

Everton'da forma şansı bulamasa da milli takımın güvenilir isimlerinden olan Cenk Tosun'a Şenol Güneş'ten moral konuşması geldi.

Güneş'in "Kendini bulduğun yerdesin sana güveniyorum" dedi, Tosun Paşa da hocasına gol sözü verdi. Güneş'in, Burak Yılmaz ile Cenk'i birlikte oynatması bekleniyor.

ÜMİT MİLLİLER AVUSTURYA'DA

Ümit Milli Takım, cuma günü deplasmanda Avusturya ile yapacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. Vedat İnceefe yönetiminde Riva'da yoğun yağış altında çalışan milliler, dün Viyana'ya uçtu. Ritzing kentinde Sonnensee Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak.