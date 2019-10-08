09 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Fransa'ya Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

Fransa'ya Türkiye maçı öncesi büyük şok! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 08.10.2019

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında pazartesi günü karşılaşacağı 'nda Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu, İzlanda ve Türkiye maçı kadrolarından çıkartıldı.

Kylian Mbappe, 'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Türkiye'ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe'nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea'yı kadroya dahil etti.

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