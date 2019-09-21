21 Eylül 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Görme Engelliler Milli Takımı yarı finalde
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 21.09.2019

(B1) , 'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan , yarın TSİ 18:30'da ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.



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