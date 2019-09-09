09 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

Başkan , 2019 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncu olarak bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Başkan , 2019 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.

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