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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncu olarak bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.
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