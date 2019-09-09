09 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek

Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre menisküs sakatlıkları yaşayan ve 'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.

Avrupa Ligi play-off turunda ekibi AEK ile 'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen , 12 Eylül Perşembe günü 'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

için ise yarın 'da ameliyat planlanıyor.

KULÜP DOKTORU DEĞİŞTİ

'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.

İZİN GÜNÜ

Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.

Bordo-mavililer, yarın 'nde tekrar toplanarak maçının hazırlıklarına devam edecek.

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