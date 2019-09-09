09 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı, Moldova'da

A Milli Takım Moldova'da
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın ile karşılaşacak A , 'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla başkent Kişinev'e geldi.

Milli kafileyi Kişinev Havalimanı'nda 'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı.

A , daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele hareket etti.

Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Zimbru Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından milliler, müsabaka öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Türkiye ile arasında oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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