Koldo Alvarez: Uzun süre dayandık ama...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında deplasmanda Türkiye'ye 1-0 kaybeden Andorra'nın teknik direktörü Koldo Alvarez, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini ancak son dakika golüne engel olamadıklarını söyledi.
Türkiye'ye karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizen Alvarez şöyle konuştu:
"Biz Türkiye'nin nasıl oynayacağını biliyorduk, bu bilinçle iyi mücadele gösterdik. Hakan ve Cenk'e devamlı oynanacağını biliyorduk. Orta alanı kapattığımızda dışarı çıkacaklarını ve ters kalacaklarını düşündük. Maçın ilk bölümünde de bunu çok iyi uyguladık. Düşündüğümüzü sahaya yansıttık. Kalecimiz bugün çok iyi bir performans gösterdi, ikinci yarıda bir kafa vuruşu vardı o da gol oldu. Onun haricinde çok çok net bir pozisyon yoktu. Bu da bizim için maçın olumlu yanlarından biriydi. Özellikle Türkiye'ye karşı defansımızın çok güçlü olması ve mücadele etmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bunu maç boyu gerçekleştirdik. Bir pozisyona müdahale ettikten sonra ikinci pozisyonu vermemek için iyi basmamız gerekiyordu. İlk yarının son dakikalarında ve ikinci yarının bütününde üzerimize gelen bir takım vardı. Oyuncularımdan mücadele konusunda daha fazla bir şey isteyemezdim, bu konuda çok iyilerdi."
Alvarez, ikinci yarıda bir pozisyonda uyguladıkları ofsayt taktiği ile ilgili olarak ise, "Bu üzerimizde çok baskı oluştuğu zaman rakip takımı şaşırtmak için yapmayı düşündüğümüz bir olaydı." dedi.
Aynı puana sahip Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın gruptan çıkma şanslarıyla ilgili olarak ise Alvarez, "Benim gözümde üç takımın da gruptan çıkmak için eşit şansı var. Düşüncemi sorarsanız Türkiye ve Fransa derim ama yanılabilirim de. Üç takımın şansı da eşit. Ancak Türkiye'nin sahip olduğu bu ambiyans puanı getiren bir etken oldu. Bu da Türkiye açısından bir artı." değerlendirmesinde bulundu.
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