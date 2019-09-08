08 Eylül 2019, Pazar
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Lejyonerler sahnede
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Andorra maçının ilk 11’deki 7 isim Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden futbolculardan oluştu.
Türkiye, İstanbul'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Tecrübeli hocanın sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen futbolculardan oluştu. Lejyonerlerimiz büyük bir mücadele sergilerken bir türlü golü bulamadı. O golü atmak da Ozan'a nasip oldu.
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