08 Eylül 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Lejyonerler sahnede

Lejyonerler sahnede
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.09.2019

maçının ilk 11’deki 7 isim Avrupa’da ’yi temsil eden futbolculardan oluştu.

, 'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; , Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, ve 11'i ile çıktı. Tecrübeli hocanın sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen futbolculardan oluştu. Lejyonerlerimiz büyük bir mücadele sergilerken bir türlü golü bulamadı. O golü atmak da Ozan'a nasip oldu.
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