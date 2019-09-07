07 Eylül 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da

Ay-yıldızlılar bin 757 gün sonra İstanbul'da
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.09.2019

'ta Andorra'yı ağırlayan A , bin 757 gün sonra 'da maça çıktı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Andorra'yı 'ta ağırlayan , 4 yıl 10 ay sonda taraflarıyla buluştu. İstanbul'da son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te ile Stadı'nda oynayan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, 1757 gün sonra tekrar İstanbul'a döndü. Söz konusu mücadele öncesinde kadroda yer alan , ısınma sırasında tribünle yaşadığı gerginlik sonucu stadı terk etmişti.

Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de 'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı 'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı
Emre Belözoğlu dalya dedi Emre Belözoğlu dalya dedi
Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör