07 Eylül 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı

Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Andorra maçında yüzüne arka arkaya aldığı darbeler sonucu 'nın kaşı açıldı. Saha kenarında kaşına pens atılan Yazıcı, mücadeleye sargı ile devam etti.

Tükiye-Andorra maçına 11'de başlayan , ilk yarıda yüzüne arka arakaya darbeler aldı. Yüzüne aldığı üçüncü darbede kaşı açılan milli yıldız, 24. dakikada saha kenarına gelerek kaşına pens atıldı. Yazıcı mücadeleye kaşında sargı ile devam etti.



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