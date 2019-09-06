Türkiye 573. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yarın oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 572 müsabakada 217 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 56 maçta 28 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu. A Milli Takım, Andorra karşılaşmasıyla yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra resmi bir maçta İstanbul'da sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 572 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takım, 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terketmişti.

Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

2019'daki yedinci maç

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki yedinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybetti.

Şenol Güneş yönetimindeki 57. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.