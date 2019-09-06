06 Eylül 2019, Cuma
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CUMHURBAŞKANI DESTEKLİYOR
"Herkesi maça bekliyoruz. Kırmızı- beyaz forma ile bekliyoruz. Bu maçta başka renk görmek istemiyoruz. Takımımıza destek olup güzel bir sinerji oluşturalım." Güneş ayrıca "Cumhurbaşkanımızın futbol sevgisini biliyoruz. Doğru projelerle kendisine gittiğimiz zaman destek olacağını biliyoruz. Projelerle takım olmak için aynı yolda gitmek gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya, açılıyor. İnşallah üretimi artıracağız" diye konuştu.
Şenol Güneş: Tek renk olalım
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Usta çalıştırıcı “Maçta başka renk görmek istemiyoruz Takıma destek verip, güzel bir sinerji oluşturalım” dedi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü sponsonlar buluşmasında konuşma yapıp, futbolseverlere birlik çağrısı yaptı. "Andorra'yla bir maçımız var, maçın favorisi olmamız dışında, oyun olarak nasıl olacağımız önemli. Güzel oynamak zorundayız. Daha sonra Moldova ve Arnavutluk maçları var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz. Bu nedenle 3 mücadeleyi kazanmak istiyoruz" diyen usta hoca şöyle devam etti:
CUMHURBAŞKANI DESTEKLİYOR
"Herkesi maça bekliyoruz. Kırmızı- beyaz forma ile bekliyoruz. Bu maçta başka renk görmek istemiyoruz. Takımımıza destek olup güzel bir sinerji oluşturalım." Güneş ayrıca "Cumhurbaşkanımızın futbol sevgisini biliyoruz. Doğru projelerle kendisine gittiğimiz zaman destek olacağını biliyoruz. Projelerle takım olmak için aynı yolda gitmek gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya, açılıyor. İnşallah üretimi artıracağız" diye konuştu.
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