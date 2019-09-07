07 Eylül 2019, Cumartesi
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HİÇ ZAFERİ YOK
Andorra, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 54 maçı da kaybetti. Bu kulvarda 6. kez boy gösteren Andorra; 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 için oynadığı 54 maçta da Andorra, rakiplerinden puan almayı başaramadı.
SON 6 YILIN EN FARKLI ZAFERİ
Ay yıldızlılar, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti. Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti. Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.
4.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Ay-yıldızlı takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkacak. Türkiye, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile TT Stadı'nda oynadı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak (2) ve Serdar Aziz atmıştı. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı Başakşehir Stadı'nda konuk edip 2-1 kazanmıştı.
ANDORRA İLE 3. RANDEVU
A Milli Takım, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013'teki karşılaşmalarda rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.
Yer gök inlesin bu sesi dinlesin!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
H Grubu’nda 2. sırada olan ay-yıldızlılar Andorra’yı yenerek iddiasını devam ettirmek amacında.
A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte Okay, Dorukhan ve Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takımımız, 9 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Türkiye grupta daha önce deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, iç sahada da Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 yenerken, rakip sahada ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olmuştu. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada. Milliler, bir kaza yaşamadan gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.
HİÇ ZAFERİ YOK
Andorra, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 54 maçı da kaybetti. Bu kulvarda 6. kez boy gösteren Andorra; 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 için oynadığı 54 maçta da Andorra, rakiplerinden puan almayı başaramadı.
SON 6 YILIN EN FARKLI ZAFERİ
Ay yıldızlılar, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti. Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti. Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.
4.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Ay-yıldızlı takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkacak. Türkiye, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile TT Stadı'nda oynadı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak (2) ve Serdar Aziz atmıştı. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı Başakşehir Stadı'nda konuk edip 2-1 kazanmıştı.
ANDORRA İLE 3. RANDEVU
A Milli Takım, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013'teki karşılaşmalarda rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.
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