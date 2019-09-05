05 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım’da Andorra maçının hazırlıkları sürüyor

A Milli Takım’da Andorra maçının hazırlıkları
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 05.09.2019

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de ’da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 6'şarlı 3 gruba ayrıldıktan sonra yarı sahada pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla yakından ilgilendi ve direktiflerde bulundu.

Ay-yıldızlılarda sakatlıkları devam eden Nazım Sangare, Dorukhan Toköz ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. ve Emre Belözoğlu ise takımla birlikte çalıştı. A 'da dün yapılan antrenmanda ise sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan , aday kadrodan çıkarıldı.
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