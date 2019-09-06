Şenol Güneş'ten Fatih Terim ve ceza yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile yarın yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Milli takımın yetenekli isimlerinden Zeki Çelik ve tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Andorra ile yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi.

Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Zeki Çelik'ten sonra sözü Şenol Güneş aldı. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık"

"Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor"

"Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay yok, herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum"

"Andorra'nın 85 bin nüfusu var, en uzak yeri 40 km. Para birimi euro, bunları da ek bilgi olarak vereyim."

"Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum"



"Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı"







"FATİH TERİM BİZİM DEĞERİMİZ, CEZA ALMASINI İSTEMEM"

"Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem"

"Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım'a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım"

"Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız"

"Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan bugün idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak"