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Ümit Milliler A Spor’da!
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Ümit Milli Takımı’mızın İngiltere maçı A Spor’dan canlı yayınlanacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki kritik karşılaşma yarın 20.45’te başlayacak.
Ümit Milli Takımı'mızın (U21) yarın İngiltere ile yapacağı maç Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor'da yayınlanacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. Grup'ta yer alan Ümitler, ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 yenip, ikincisinde 2-2 berabere kalmıştı. Son maçında deplasmanda Kosova'ya kaybeden milliler, yarın 20.45'te Kocaeli Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ümitler'de sakat olan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.
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