05 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Ümit Milliler A Spor’da!

Ümit Milliler A Spor’da!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 05.09.2019

’mızın maçı A ’dan canlı yayınlanacak. ’ndeki kritik karşılaşma yarın 20.45’te başlayacak.

'mızın (U21) yarın ile yapacağı maç Turkuvaz Medya bünyesindeki A 'da yayınlanacak. 'nde 3. Grup'ta yer alan Ümitler, ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 yenip, ikincisinde 2-2 berabere kalmıştı. Son maçında deplasmanda 'ya kaybeden milliler, yarın 20.45'te Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Vedat İnceefe yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ümitler'de sakat olan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.
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