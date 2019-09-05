05 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Yusuf Yazıcı’dan iyi haber

Yusuf Yazıcı’dan iyi haber
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 05.09.2019

A , Andorra maçının hazırlıklarının dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana Fransız ekibi Lille'de forma giyen da katıldı.

Önceki günkü idmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan , dün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve da idmanın tamamında yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Okay, ve Sangare ise çalışmada yer almadı. A Milli Futbol Takımının antrenmanını, Alanyaspor Erol Bulut da takip etti.
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