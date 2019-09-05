05 Eylül 2019, Perşembe
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Yusuf Yazıcı’dan iyi haber
Giriş Tarihi: 05.09.2019
A Milli Takımımız, Andorra maçının hazırlıklarının dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı da katıldı.
Önceki günkü idmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı, dün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Enes Ünal da idmanın tamamında yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Okay, Ozan Tufan ve Sangare ise çalışmada yer almadı. A Milli Futbol Takımının antrenmanını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti.
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