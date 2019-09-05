05 Eylül 2019, Perşembe
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ŞUT BOMBARDIMANI
Şenol hoca, kanat oyuncularına ve savunma beklerine sık sık çizgiye inmeleri talimatını verirken, orta saha oyuncularına ise ceza sahası çevresinden kaleye bol bol şut çekmesini tembihliyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda tek santrfor oynaması beklenen Cenk Tosun'a da uyanık olmasını ve seken topları takip etmesi bildirildi. Kaptan Emre Belözoğlu'nu takımı önde tutması için görevlendiren Şenol Güneş, kalede formayı vereceği Uğurcan Çakır ile stoperlere de yerden pasla çıkmaları gerektiğini söyledi.
ANDORRA'YA SÜRPRİZ 11
Şenol Güneş, basın toplantısında kaleci Uğurcan Çakır'ın formaya ilk aday olduğunu söyledi. Savunmada ise sezona iyi başlayan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü'nün oynamasına kesin gözle bakılıyor. Sıkı kamp dönemi geçiren Merih ile hücumcu bir bek olan Umut Meraş da formaya yakın gözüküyor. Hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ile Cenk Tosun çok yüksek ihtimalle olacak. Ortada ise eksikler dolayısıyla Abdulkadir Parmak ve İrfan Can formaya göz kırpıyor.
İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK
Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edeceğimiz maçın hakemi İskoç Donald Robertson oldu. 21.45'te başlayacak müsabakada Robertson'un yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. 4. hakem ise Kevin Clancy olacak.
Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi
Giriş Tarihi: 05.09.2019
A Milli Takım’ın ağır favori olduğu için rehavete kapılmasını istemeyen Teknik Direktör Güneş, “İlk 15 dakikada golü bulmalıyız. Baskılı ve önde başlayıp rakipleri boğmalıyız” talimatını verdi
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım çalışmalarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Liglere verilen kısa süreli aralarda oyuncularla çalışma fırsatı bulan Teknik Direktör Şenol Güneş, ağır favori olduğu maçlara temkinli yaklaşıyor. Başarılı çalıştırıcı, hücum gücü düşük olsa da başarılı şekilde kapanan iki takımı da erken gollerle yıkmayı hedefliyor. Güneş, golün gelmediği sürece rakibin direnç kazanacağını bunu da istemediğini ifade etti.
ŞUT BOMBARDIMANI
Şenol hoca, kanat oyuncularına ve savunma beklerine sık sık çizgiye inmeleri talimatını verirken, orta saha oyuncularına ise ceza sahası çevresinden kaleye bol bol şut çekmesini tembihliyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda tek santrfor oynaması beklenen Cenk Tosun'a da uyanık olmasını ve seken topları takip etmesi bildirildi. Kaptan Emre Belözoğlu'nu takımı önde tutması için görevlendiren Şenol Güneş, kalede formayı vereceği Uğurcan Çakır ile stoperlere de yerden pasla çıkmaları gerektiğini söyledi.
ANDORRA'YA SÜRPRİZ 11
Şenol Güneş, basın toplantısında kaleci Uğurcan Çakır'ın formaya ilk aday olduğunu söyledi. Savunmada ise sezona iyi başlayan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü'nün oynamasına kesin gözle bakılıyor. Sıkı kamp dönemi geçiren Merih ile hücumcu bir bek olan Umut Meraş da formaya yakın gözüküyor. Hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ile Cenk Tosun çok yüksek ihtimalle olacak. Ortada ise eksikler dolayısıyla Abdulkadir Parmak ve İrfan Can formaya göz kırpıyor.
İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK
Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edeceğimiz maçın hakemi İskoç Donald Robertson oldu. 21.45'te başlayacak müsabakada Robertson'un yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. 4. hakem ise Kevin Clancy olacak.
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