05 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 05.09.2019

A ’ın ağır favori olduğu için rehavete kapılmasını istemeyen Güneş, “İlk 15 dakikada golü bulmalıyız. Baskılı ve önde başlayıp rakipleri boğmalıyız” talimatını verdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile karşılaşacak A çalışmalarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Liglere verilen kısa süreli aralarda oyuncularla çalışma fırsatı bulan , ağır favori olduğu maçlara temkinli yaklaşıyor. Başarılı çalıştırıcı, hücum gücü düşük olsa da başarılı şekilde kapanan iki takımı da erken gollerle yıkmayı hedefliyor. Güneş, golün gelmediği sürece rakibin direnç kazanacağını bunu da istemediğini ifade etti.

ŞUT BOMBARDIMANI

Şenol hoca, kanat oyuncularına ve savunma beklerine sık sık çizgiye inmeleri talimatını verirken, orta saha oyuncularına ise ceza sahası çevresinden kaleye bol bol şut çekmesini tembihliyor. 'ın yokluğunda tek santrfor oynaması beklenen 'a da uyanık olmasını ve seken topları takip etmesi bildirildi. Kaptan Emre Belözoğlu'nu takımı önde tutması için görevlendiren Şenol Güneş, kalede formayı vereceği ile stoperlere de yerden pasla çıkmaları gerektiğini söyledi.

ANDORRA'YA SÜRPRİZ 11

Şenol Güneş, basın toplantısında kaleci Uğurcan Çakır'ın formaya ilk aday olduğunu söyledi. Savunmada ise sezona iyi başlayan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü'nün oynamasına kesin gözle bakılıyor. Sıkı kamp dönemi geçiren Merih ile hücumcu bir bek olan Umut Meraş da formaya yakın gözüküyor. Hücum hattında , , ile Cenk Tosun çok yüksek ihtimalle olacak. Ortada ise eksikler dolayısıyla Abdulkadir Parmak ve İrfan Can formaya göz kırpıyor.

İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK

Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edeceğimiz maçın hakemi İskoç Donald Robertson oldu. 21.45'te başlayacak müsabakada Robertson'un yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. 4. hakem ise Kevin Clancy olacak.
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