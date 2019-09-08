08 Eylül 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.09.2019

A , 'nda tekne turu yaptı.

() yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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