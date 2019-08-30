30 Ağustos 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019

A 'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A 'da teknik direktör , aday kadroyu belirledi.

29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:

KALECİ: , , Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Yıldırım , Umut Meraş, Emre Kılınç

ORTA SAHA: , Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, , Okay Yokuşlu, , , Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç,

FORVET: , Güven Yalçın, , Kenan

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