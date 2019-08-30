A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu belirledi.
29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:
KALECİ: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman
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