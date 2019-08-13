'Eksiğimiz sol'

“Kaleci sayımız çok fazla ve hepsi de iyi. Bu bölgede sorun olduğunu düşünmüyorum. Sol bekte ve sol ayaklı bir stoperde eksiğimiz var. Diğer mevkilerde ise sorunumuz yok. Bu güzel bir şey.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine ayyıldızlı ekibimizle başlayan Güneş, "Kaleci sayımız çok fazla. Bu yüzden en iyi olanları seçmeye çalışıyoruz. Şu anda Mert, Uğurcan, Gökhan, Altay ve Muhammed, Milli Takım'da ve hepsi de iyi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her arkadaşımızı burada oynatabiliriz. Yeter ki o başarıyı bize göstersinler" dedi. Kalecide sorun olmadığını vurgulayan tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Sol bekte ve sol ayaklı bir stoperde eksiğimiz var. Sol bekte ideal anlamda sayısal bir fazlalığımız yok. Lige baktığımızda takımlarda da bunu görüyoruz. Onun dışında diğer mevkilerde bir sorunumuz yok ve bu güzel bir şey. Şimdi onu da dizayn etmemiz gerekiyor. Geçmişte takımımızda defans oyuncumuz çok vardı.

Ancak forvet oyuncumuz yoktu. Şimdi forvette de oyuncularımız var ki bunların birçoğunu Avrupa'ya gönderiyoruz. Üretimi biraz planlayarak yapmamız lazım. Şansa bırakmamak gerekiyor."



'EN BÜYÜK SORUMLULUK G.SARAY'IN'

Güneş, Avrupa'da sahne alacak takımlarımızla ilgili şu yorumları yaptı: "Avrupa Ligi'ne Malatya iyi bir başlangıç yaptı. Partizan'a karşı rövanşta da tur şansları var. Trabzonspor, Prag'ı eler. Başakşehir'in 1-0'ın rövanşında Yunanistan'da Olympiakos'a karşı işi kolay olmayacak ama inşallah turu geçer. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde başarılı olacaktır. Burada en büyük sorumluluk G.Saray'a düşüyor. Çünkü Devler Ligi çok önemli. En üst seviyede bir yarış."