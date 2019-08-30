30 Ağustos 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde

Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 30.08.2019

’in 3. haftasında oynanan -MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü de tribünden takip etti.

'in 3. haftasında Stadı'nda oynanan - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü de tribünden takip etti. Güneş'in yanı sıra Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.
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