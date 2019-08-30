30 Ağustos 2019, Cuma
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Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.
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