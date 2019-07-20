20 Temmuz 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti

Genç yıldızdan flaş Türkiye kararı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Feyenoord'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu , A tercihini 'den yana kullandı.

Feyenoord'da forma giyen ve bir dönem 'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu tercihini 'den yana kullandı. Feyenoord ile sözleşmesini uzatan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giymişti.

Orkun Kökçü kimdir?

Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.

Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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