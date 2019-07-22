22 Temmuz 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı İstanbul'a dönüyor

A Milli Takım İstanbul'a dönüyor!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019

2020 UEFA H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile oynayacağımız karşılaşmaların yerleri belli oldu.

A 2020 UEFA H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.

Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.

4,5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Son olarak 16 Kasım 2014 günü Türk Telekom Stadı'nda Kazakistan'ı konuk eden A Milli Takımımız böylece, yaklaşık 4,5 yıl sonra tekrar İstanbul'a dönmüş oldu.

Türkiye - Andorra
Stat: Vodafone Park

Türkiye - Arnavutluk
Stat: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Türkiye - İzlanda
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Genç yıldızdan flaş Türkiye kararı Genç yıldızdan flaş Türkiye kararı
Genç yıldızdan flaş Türkiye kararı Genç yıldızdan flaş Türkiye kararı
Tayfur Havutçu ayrıldı Tayfur Havutçu ayrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör