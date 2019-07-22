A Milli Futbol Takımı İstanbul'a dönüyor
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile oynayacağımız karşılaşmaların yerleri belli oldu.
A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.
Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.
Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.
4,5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ
Son olarak 16 Kasım 2014 günü Türk Telekom Stadı'nda Kazakistan'ı konuk eden A Milli Takımımız böylece, yaklaşık 4,5 yıl sonra tekrar İstanbul'a dönmüş oldu.
Türkiye - Andorra
Stat: Vodafone Park
Türkiye - Arnavutluk
Stat: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Türkiye - İzlanda
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadı
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