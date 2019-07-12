12 Temmuz 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Tayfur Havutçu ayrıldı

Tayfur Havutçu ayrıldı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.07.2019

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'in yardımcılarından , görevinden istifa etti.

Yaptığı açıklamada; 'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktaran Havutçu, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Devam etmek istiyordu. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.
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