13 Haziran 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş geleceğe umutla bakıyor

Şenol Güneş geleceğe umutla bakıyor
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.06.2019

A  Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek için umutlu sözler sarf etti: “’dan sonra İzlanda’yı da yenmek isterdik ama olmadı. Bahane üretmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu takım yeni zafereler yaşatacak, buna inanıyorum”

A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2'si hazırlık, 2'si resmi olmak üzere oynanan 4 maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. ve Özbekistan ile oynanan hazırlıklık maçlarında kazanmalarına rağmen oynanan futboldan memnun olmayan Güneş, "Bu maçlarda fazla şans veremediğimiz isimleri oynattık. Tempo beklediğimiz gibi değildi ama birçok oyuncuyu görmek adına önemliydi. Bu maçları kazanmaktan daha önemli konular vardı" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

'İYİ BİR BİRLİKTELİK YAKALADIK'

" karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. Oyun anlamında beklentileri karşıladık. İzlanda'ya karşı serinin sürmesini isterdik. Bunu başaracak pozisyonlara da girdik ama olmadı. Önümüzde uzun bir süreç var. Maçtan sonraki toplantıda da söylediğim gibi 'ye gideceğiz. Bu takıma güveniyorum. Bu takım yeni zaferler yaşatacak, buna da inanıyorum. Yalnızca takımda değil ülke olarak da iyi bir birliktelik yakaladık. Bunun da devamını temenni ediyorum."

3'TE 3 İÇİN FIRSAT

EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk yenilgisini İzlanda'ya karşı alan 'yi güzel bir fikstür bekliyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki 5. maçında Andorra'yı konuk edecek. Milliler, daha sonra ise ilk maçlarda yendiği Moldova ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

KAAN FARK YARATTI

Merih ile birlikte savunmada görev yapan , pas isabetiyle İzlanda maçının öne çıkan ismi oldu. Yıldız futbolcu, yüzde 92 (70/76) pas isabetiyle oynarken, iki takım içinde de bu alanda zirveye çıktı. Kaan'ı yüzde 89'la (98/110) Merih takip etti.

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