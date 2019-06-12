12 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Hakan Çalhanoğlu çıldırttı!

Hakan Çalhanoğlu çıldırttı!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.06.2019

'ın İzlanda'yla oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan oynadığı futbolla tepki topladı.

Sakatlığı nedeniyle 'da oynanan karşılaşmasında forma giyemeyen , dün sahadaydı. İzlanda karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, vasat bir görüntü çizdi. Orta alanda birçok kez top kaptıran ve hatalı pas yüzdesi yüksek olan 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı 7 ortadan 6'sı da isabetsizdi.
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