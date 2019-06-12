12 Haziran 2019, Çarşamba
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Hakan Çalhanoğlu çıldırttı!
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Milli Takım'ın İzlanda'yla oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Çalhanoğlu oynadığı futbolla tepki topladı.
Sakatlığı nedeniyle Konya'da oynanan Fransa karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, dün sahadaydı. İzlanda karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, vasat bir görüntü çizdi. Orta alanda birçok kez top kaptıran ve hatalı pas yüzdesi yüksek olan 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı 7 ortadan 6'sı da isabetsizdi.
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