12 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Önemli bir zafer

Önemli bir zafer
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.06.2019

İzlanda , 'yi 2-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Hamren, galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Rakibimiz buraya hep kazanarak geldi ve hiç gol yememişti. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık. 2 gol attık. Fazlasını da atabilirdik. Ardından kornerden hiç de istemediğimiz bir gol yedik. O andan itibaren dikkatli bir futbol sergilemeye çalıştık. Sonuçta bu maçtan 3 puan bekliyorduk ve bunu aldık. Hedefimiz iki güçlü rakibimiz ve Türkiye'yi arkamızda bırakarak gruptan çıkmak olacak."
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