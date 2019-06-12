12 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Hakan ve Ozan 11’de

Hakan ve Ozan 11’de
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Teknik direktörümüz , 2-0 kazandığımız maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi.

ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları sebebiyle İzlanda'daki karşılaşmada forma giyemediler. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin yerine ile 'a şans tanıdı. İki oyuncu da beklenen performansın altında kaldı. Hakan, 'ın boşalttığı alanlara beklenilen koşuları yapamadı. Savunmaya yardımı da düşüktü. Orta sahada oyun kurması ve rakibi durdurma görevi verilen Ozan Tufan da etkili bir futbol ortaya koyamadı.
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