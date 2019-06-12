12 Haziran 2019, Çarşamba
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Hakan ve Ozan 11’de
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi.
Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları sebebiyle İzlanda'daki karşılaşmada forma giyemediler. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin yerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. İki oyuncu da beklenen performansın altında kaldı. Hakan, Burak Yılmaz'ın boşalttığı alanlara beklenilen koşuları yapamadı. Savunmaya yardımı da düşüktü. Orta sahada oyun kurması ve rakibi durdurma görevi verilen Ozan Tufan da etkili bir futbol ortaya koyamadı.
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