12 Haziran 2019, Çarşamba
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Dorukhan’a tam puan
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Fransa maçında Pogba’ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki oyuncu, dün de Milli Takım’ın iyileri arasındaydı, bir de gol attı.
Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte A Milli Takım formasını giymeye başlayan Dorukhan Toköz, dün akşam İzlanda'da öne çıkan isimlerden oldu. Konya'daki Fransa zaferinde rakibin yıldız ismi Paul Pogba'ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki futbolcu, İzlanda karşısında da sahanın iyileri arasındaydı. Savunmaya büyük destek veren yıldız futbolcu, oyunun her iki yönünü kullanırken, iyi futbolunu bir de golle süsledi. 40. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yer tutan Dorukhan, müthiş bir kafa golüne imza attı. Dorukhan, 85'te yerini Güven'e bıraktı.
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