12 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Dorukhan’a tam puan

Dorukhan’a tam puan
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.06.2019

maçında Pogba’ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki oyuncu, dün de ’ın iyileri arasındaydı, bir de gol attı.

Teknik direktör ile birlikte A formasını giymeye başlayan Dorukhan Toköz, dün akşam İzlanda'da öne çıkan isimlerden oldu. 'daki zaferinde rakibin yıldız ismi 'ya cehennemi yaşatan 23 yaşındaki futbolcu, İzlanda karşısında da sahanın iyileri arasındaydı. Savunmaya büyük destek veren yıldız futbolcu, oyunun her iki yönünü kullanırken, iyi futbolunu bir de golle süsledi. 40. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yer tutan Dorukhan, müthiş bir kafa golüne imza attı. Dorukhan, 85'te yerini Güven'e bıraktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Fırça uzatan Belçikalı özür diledi! Fırça uzatan Belçikalı özür diledi!
İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu... İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...
Okyanusu geçtik derede boğulduk Okyanusu geçtik derede boğulduk
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör