Cumhurbaşkanlığı ve Dışişlerinden açıklama: "İzlanda'nın yaptığı kabul edilemez!"

Milli Takımımızın İzlanda ile karşılaşacağı maç öncesi, ülkeye giden Türkiye kafilesi tarihi bir rezaletle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı ve Dışişlerinden konuyla ilgili açıklama yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı, yeni bir açıklama yayınlayarak milli takıma yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verileceğini açıkladı.

Milli Takım kafilesinin, İzlanda'ya girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.



Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kalın, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini belirtti.

İZLANDA'YA NOTA VERİLECEK

Dışişleri Bakanlığı, milli takıma yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verileceğini açıkladı.