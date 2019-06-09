İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler

EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takım'ımız, havaalanında 3 saat fazladan bekletildi.

A Milli Takım futbolcularının İzlanda havaalanında gördükleri tatsız muameleyi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz canlı yayında duyurdu.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uzun süre boyunca bekletilen oyuncularımız bu durum karşısında morallerinin bozulduğu görüldü.

Emre Belözoğlu ise TRT Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, milli takım oyuncularımızın bavulları didik didik aranırken, parfümlerine ve içtikleri su şişelerine el konulmak istendi, pasaport kontrolünde ise uzun süre bekletildiler.

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



İşte Burak Yılmaz'ın skandalla ilgili canlı yayında yaptığı açıklama:







İşte İzlanda'daki skandalın detayları:



