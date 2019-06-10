10 Haziran 2019, Pazartesi
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Kral Burak hükmetti
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Burak Yılmaz, Fransa karşısında net fırsatlardan yararlanamasa da oyuna etkisiyle alkış topladı. Kral’a Horozlar’ın hocası Deschamps övgü yağdırdı.
Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'a gelip, Şenol Güneş ile yeniden büyük çıkış yakalayan Burak Yılmaz, Fransa karşısında gol atamasa da galibiyette büyük rol oynadı. Rakip savunmacıları oldukça yıpratan, ikinci golde kazandığı topla atağı başlatan Kral, birçok da pozisyona girdi. Takım arkadaşlarına alanlar açan Burak, çektiği şutlarda ise Lloris'e takıldı. Buna rağmen 33 yaşındaki golcüyü Fransa'nın hocası Didier Deschamps övdü. Burak'ın performansını yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de bir futbolcu çok önemliydi. O da Burak Yılmaz'dı. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" diye konuştu.
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