10 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Kral Burak hükmetti

Kral Burak hükmetti
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.06.2019

, karşısında net fırsatlardan yararlanamasa da oyuna etkisiyle alkış topladı. Kral’a Horozlar’ın hocası Deschamps övgü yağdırdı.

'in ikinci yarısında 'a gelip, ile yeniden büyük çıkış yakalayan , karşısında gol atamasa da galibiyette büyük rol oynadı. Rakip savunmacıları oldukça yıpratan, ikinci golde kazandığı topla atağı başlatan Kral, birçok da pozisyona girdi. Takım arkadaşlarına alanlar açan Burak, çektiği şutlarda ise Lloris'e takıldı. Buna rağmen 33 yaşındaki golcüyü Fransa'nın hocası övdü. Burak'ın performansını yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "'de bir futbolcu çok önemliydi. O da Burak Yılmaz'dı. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Emre Bol: Güneş Terim'den daha iyi teknik direktördür Emre Bol: Güneş Terim'den daha iyi teknik direktördür
Hasan Ali Mbappe'yi sahadan sildi sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler Hasan Ali Mbappe'yi sahadan sildi sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler
Usta yazardan olay yorum! Yeter artık madara etmeyin Usta yazardan olay yorum! "Yeter artık madara etmeyin"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör