10 Haziran 2019, Pazartesi
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'FRANSA'YA SÜRPRİZ!'
Diğer ülkelerden de öne çıkan yorumlar şöyle: İngiliz Daily Mail: "Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı.", Alman Bild: "Türkiye dünya şampiyonunu şok etti. Türkler, sönük Fransızlara karşı muhteşem bir zafer kazandılar.", Kicker: "Türkiye tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, Şenol Güneş'in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı.', Spiegel Online: "Dünya şampiyonu Türkiye'de kaybetti", İtalyan La Gazzetta dello Sport: "Fransa, Türkiye'de nakavt" İspanyol AS: "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz."
Türk tokadı
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Millilerin zaferi Avrupa'da çok konuşuldu. Foot Mercato, “Türkiye’den Fransa’ya tokat” başlığını attı. Daily Mail, “Fransa’yı parçalara ayırdılar” yazdı. La Gazzetta dello Sport da, “Fransa, Türkiye’de nakavt” ifadesini kullandı.
A Milli Takım'ın Fransa karşısında aldığı tarihi zafer Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Fransızlar, takımlarına ağır eleştirilerde bulunurken, diğer ülkelerden de Türkiye'ye övgü dolu sözler vardı. Fransızlar'ın haber sitesi Foot Mercato, "Türkiye'den Fransa'ya tokat" başlığını kullanıp, "Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti" yazdı. France Football, "Felaket! Mbappe'nin girişimleri sonuç vermedi. Giroud sahada yoktu. Pogba ve Sissoko hayalet gibiydi" dedi.
'FRANSA'YA SÜRPRİZ!'
Diğer ülkelerden de öne çıkan yorumlar şöyle: İngiliz Daily Mail: "Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı.", Alman Bild: "Türkiye dünya şampiyonunu şok etti. Türkler, sönük Fransızlara karşı muhteşem bir zafer kazandılar.", Kicker: "Türkiye tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, Şenol Güneş'in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı.', Spiegel Online: "Dünya şampiyonu Türkiye'de kaybetti", İtalyan La Gazzetta dello Sport: "Fransa, Türkiye'de nakavt" İspanyol AS: "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz."
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