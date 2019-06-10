10 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türk tokadı

Türk tokadı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Millilerin zaferi Avrupa'da çok konuşuldu. , “’den ’ya ” başlığını attı. , “Fransa’yı parçalara ayırdılar” yazdı. dello Sport da, “Fransa, Türkiye’de nakavt” ifadesini kullandı.

A Milli Takım'ın karşısında aldığı tarihi zafer Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Fransızlar, takımlarına ağır eleştirilerde bulunurken, diğer ülkelerden de 'ye övgü dolu sözler vardı. Fransızlar'ın haber sitesi , "Türkiye'den Fransa'ya " başlığını kullanıp, "Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti" yazdı. France Football, "Felaket! Mbappe'nin girişimleri sonuç vermedi. Giroud sahada yoktu. Pogba ve Sissoko hayalet gibiydi" dedi.

'FRANSA'YA SÜRPRİZ!'

Diğer ülkelerden de öne çıkan yorumlar şöyle: İngiliz : "Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı.", Alman Bild: "Türkiye dünya şampiyonunu şok etti. Türkler, sönük Fransızlara karşı muhteşem bir zafer kazandılar.", Kicker: "Türkiye tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, 'in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı.', Spiegel Online: "Dünya şampiyonu Türkiye'de kaybetti", İtalyan dello Sport: "Fransa, Türkiye'de nakavt" İspanyol AS: "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz."
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