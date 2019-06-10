10 Haziran 2019, Pazartesi
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HAK hayranı Mbappe!
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Mbappe'ye adım attırmayan Hasan Ali Kaldırım'a övgü yağdı.
29'luk sol bek, dünyanın en iyileri arasında gösterilen Mbappe'yi müthiş durdurdu. Maç sonrası, Mbappe'nin çocukluğunda hayranı olduğu ve duvarına posterlerini astığı Cristiano Ronaldo'nun yerine Hasan Ali'nin fotoğrafları monte edilerek espriler yapıldı. Öte yandan maç öncesi Mbappe ve arkadaşlarının Hasan Ali'nin tırnak batması dolayısıyla kendisine özel yaptırdığı kramponları görüp alay ettiği iddia edildi.
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