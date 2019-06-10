10 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

HAK hayranı Mbappe!

HAK hayranı Mbappe!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Mbappe'ye adım attırmayan Kaldırım'a övgü yağdı.

29'luk sol bek, dünyanın en iyileri arasında gösterilen Mbappe'yi müthiş durdurdu. Maç sonrası, Mbappe'nin çocukluğunda hayranı olduğu ve duvarına posterlerini astığı 'nun yerine 'nin fotoğrafları monte edilerek espriler yapıldı. Öte yandan maç öncesi Mbappe ve arkadaşlarının Hasan Ali'nin tırnak batması dolayısıyla kendisine özel yaptırdığı kramponları görüp alay ettiği iddia edildi.

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