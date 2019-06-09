09 Haziran 2019, Pazar
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Şenol Güneş: "Gurur duyuyorum"
Giriş Tarihi: 09.06.2019
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Fransa zaferi sonrası “Son dünya şampiyonunu mağlup ettik. Çocuklar yüreklerini ortaya koydu ve harika bir galibiyet oldu. Tarihi bir müsabaka kazandık. Hepsiyle gurur duyuyorum. Sırada İzlanda var" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda büyük sevinç yaşadığını ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Konya'da kendilerine büyük destek veren taraftarlara teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, tarihte ilk kez Fransa'yı mağlup etmenin keyfini yaşayacaklarını dile getirdi. "Bugün bu maçın mutluluğunu yaşayıp hemen İzlanda karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Maç öncesi 1 puan bizim için iyi sonuç olacaktı ama çocuklar yüreklerini ortaya koydu ve harika bir galibiyet aldılar. Hepsini tebrik ediyorum. İlk yarıda maça çok iyi başlayıp rakibe pozisyon vermedik. Attığımız goller dışında Burak ve Kenan'la goller bulabilirdik. Şimdi İzlanda maçını düşüneceğiz. Oradan da mağlup olmadan ülkemize gelirsek çok önemli bir avantaj elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu. Şenol Güneş, sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmeyen tüm oyuncularını tebrik ederken, "Sakatlıktan yeni çıkanlar, tam hazır olmayanlar vardı. Sıfır hatayla oynadık" dedi.
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